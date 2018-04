Dode Eindhovenaar (68) gevonden na achtervolging vanuit Veldhoven

De gestolen auto belandde in Ospel in een sloot.

OSPEL - In Limburg is donderdagnacht een dode Eindhovenaar (68) gevonden. De politie denkt dat hij in een gestolen auto zat die werd achtervolgd vanuit Veldhoven. Uiteindelijk kwam de wagen terecht in een greppel in Ospel.

De dode man werd op zo’n 150 meter afstand van de auto gevonden. Wie hij is en hoe hij aan zijn einde is gekomen is nog niet duidelijk. De politie hoopt zaterdag met meer informatie komen over de doodsoorzaak. Een scan van het lichaam moet hierover meer uitsluitsel geven.

Veldhoven

Het begon allemaal met een achtervolging vanuit Veldhoven. De politie zag de auto rijden op de Heerseweg met een aanhanger zonder verlichting. Op de aanhanger stond een gestolen zitgrasmaaier. De politie gaf een stopteken en ging achter de auto aan. Maar de chauffeur wilde niet stoppen. Daarop ontstond een achtervolging die via de randweg N2 en knooppunt Leenderheide naar Limburg ging. Daar namen Limburgse agenten de achtervolging over.

De agenten zagen twee mensen in de gestolen auto zitten. Rond vijf uur in de ochtend werd de auto in Ospel gevonden. In de buurt werd een fiets gestolen, ook werd er een schoen gevonden. De politie denkt dat dit iets met de daders te maken heeft. Maar het is nog onduidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld.