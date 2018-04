Willem II gaat niet verder met hoofdtrainer Reinier Robbemond

TILBURG - Reinier Robbemond vertrekt na dit seizoen bij Willem II. De clubleiding heeft de oefenmeester laten weten volgend seizoen met een nieuwe hoofdtrainer te willen beginnen. Robbemond nam het in maart over van de opgestapte Erwin van de Looi. Naast Robbemond neemt de Tilburgse club ook afscheid van assistent Dogan Corneille.

"De wijze waarop Reinier na het vertrek van Erwin samen met Dogan en Harald gewerkt en gepresteerd heeft, verdient onze complimenten. Ze hebben mooie resultaten behaald. Daarvoor zijn we hen zeer dankbaar", zegt technisch directeur Joris Mathijsen op de website van Willem II.

Toch gaat Willem II niet verder met het duo. "Na goed en prettig met deze technische staf samengewerkt te hebben, is het in onze ogen tijd om te verfrissen. Daarom willen we het seizoen 2018 – 2019 met een aantal nieuwe gezichten voor de groep beginnen."

'Respecteer de keuze'

Robbemond had zelf graag ook volgend seizoen hoofdtrainer geweest bij de Tricolores. "Ik respecteer de keuze van de club en ben blij dat ik samen met de rest van de staf Willem II heb kunnen helpen in de moeilijke situatie waarin de club zat. Met een aantal fantastische wedstrijden, zoals tegen PSV, Utrecht en NAC én met een manier van spelen waar we trots op zijn, hebben we eraan bij kunnen dragen dat de club zo goed als veilig is."

"We zullen de laatste twee wedstrijden er alles aandoen om er het maximale resultaat uit te halen en het seizoen goed af te sluiten met de steun van ons publiek. Verder heb ik genoten van de samenwerking met Dogan en Harald, uiteraard de rest van de staf en de chemie met de spelers. Ik kijk uit naar de volgende uitdaging in mijn carrière en wens Willem II alle succes in de toekomst", aldus de oefenmeester.