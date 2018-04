Alex O. dreigde bommen te laten ontploffen bij Jumbo-supermarkten, nu moet hij 10 jaar de cel in

EINDHOVEN - Alex O., de 53-jarige man die in 2015 Jumbo afperste, heeft in hoger beroep 10 jaar cel gekregen. Dat is twee jaar langer dan het vonnis van de rechtbank, die hem tot acht jaar cel veroordeelde. Daarnaast moet hij 72.000 euro betalen aan Jumbo, en 18.000 euro aan een casino dat moest worden ontruimd.

Volgens het hof is aangetoond dat O. meerdere dreigmails en brieven heeft gestuurd naar Jumbo. Daarin dreigde hij bommen te laten ontploffen bij verschillende filialen als Jumbo weigerde om hem tweeduizend bitcoins – een digitale munt – te betalen.

Explosieven

Bij twee vestigingen in Groningen werden ook echt explosieven gevonden. Een daarvan ging af en vernielde een ruit en een gevel. Een andere bom die niet ontplofte had de kracht van vijf tot acht handgranaten. De bommen waren gemaakt met onder meer een kookwekker en een kerstlampje. Een filiaal in Zwolle ontving ook nog een verjaardagskaart met een explosieve stof.

De afperser gebruikte volgens justitie instabiele explosieven. "Dat hier geen dodelijke slachtoffers bij zijn gevallen, ligt zeker niet aan u'', concludeerde de rechtbank eerder al in de zaak.

Bewakingsbeelden

Het hof heeft O. nu een hogere straf gegeven omdat hij al een strafblad heeft. In 1993 kreeg hij al eens tien jaar cel voor een vergelijkbaar delict. Daarbij tilt het hof zwaar aan de maatschappelijke onrust die de afpersing veroorzaakte. Bij het uitspreken van de straf was de reactie van O.: “De tien jaar komt mij bekend voor.”

De politie kwam O. op het spoor na een melding van zijn tante. Ze herkende hem van bewakingsbeelden. Hij werd aangehouden op de dag dat Jumbo de laatste dreigmelding ontving. In zijn huis werden spullen gevonden waar explosieven mee kunnen worden gemaakt. Ook zat zijn DNA onder de postzegel van de verjaardagskaart. De verdediging van O. dat die stof op een andere manier daar terecht zou zijn gekomen, noemt het hof ‘ongeloofwaardig’.