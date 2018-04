Dit jaar al 11 ernstige ongelukken met fietsers, tips om veiliger van A naar B te komen

EINDHOVEN - De cijfers liegen er niet om. Sinds januari werden in Brabant al elf keer fietsers betrokken bij ernstige ongelukken. Toch wordt fietsen over het algemeen niet onveiliger, zegt de Fietsersbond.

Hoe gevaarlijk is fietsen? We leggen deze vraag voor aan Jaap Kamminga van de de fietsersbond. Kamminga: "Het aantal ongelukken met fietsers blijft landelijk gezien gelijk. Vorig jaar is het aantal iets toegenomen. Maar we fietsen ook steeds meer. Ook ouderen blijven langer fietsen, dat komt vooral door de komst van de elektrische fiets. Ook zien we dat steeds meer ouderen voor de eerste keer op de fiets stappen."

Met het ongeluk van donderdagavond staat de teller op elf:

1 januari. Het nieuwe jaar begint beroerd voor een 28-jarige vrouw uit Oss. Ze wordt in de nieuwjaarsnacht aangereden door een bestelbus. Die ging er vervolgens vandoor.

6 januari. Op de Eisenhowerlaan in Eindhoven wordt een 45-jarige vrouw van haar fiets gereden. Ze raakt zwaargewond. Een bestuurder die haar raakte, reed door. Hij meldde zich later bij de politie.

24 januari. Een meisje van 14 raakt zwaargewond bij een ongeluk in Bergeijk. Op de kruising van de Hoek met de Dokter Rauppstraat wordt ze van haar fiets gereden door een auto. Niet veel later overlijdt ze.

25 januari. Ook verschrikkelijk nieuws uit Klundert. Een 8-jarige jongen komt om het leven na een aanrijding met een bestelbus met aanhanger. De jongen was op de fiets met zijn schoolklas onderweg naar de sporthal.

2 februari. Een fietsster werd geraakt door een auto toen ze ter hoogte van de John F Kennedylaan in Eindhoven wilde oversteken. Ze raakte zwaargewond.

7 maart. Een ongeluk met een bestelbus werd een 14-jarige fietser uit Reusel fataal. Hij overleed aan zijn verwondingen nadat hij 's ochtends in zijn dorp werd aangereden.

11 maart. Bij een ongeluk in Veldhoven raakte een 49-jarige man zwaargewond. Hij stak op de fiets de weg over en werd door een bus geraakt. Artsen van de traumahelikopter behandelden de man, de brandweer hielp mee. De man overleed niet veel later in het ziekenhuis.

30 maart. Bij een ongeluk op de Leenderweg in Heeze is een 82-jarige vrouw zwaargewond geraakt. Ze werd op haar fiets geschept door een bestelauto. Een traumahelikopter kwam ter plaatse.

15 april. Een fietser is zondagmiddag zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de Beemdkant in Lieshout. De man wilde de straat oversteken, maar werd geschept door een auto.

17 april. Op de Sint-Oedenrodeseweg in Best komt een man op zijn fiets in botsing met een bestelbusje. Hij wilde de weg oversteken.

19 april. Een 77-jarige man uit Geldrop is overleden na een aanrijding op de Rielsedijk in Eindhoven.

Kamminga geeft tips om veiliger van A naar B te gaan: