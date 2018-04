VDL ontwikkelt 'waterdichte' stemmachine: 'Dit apparaat heeft alleen een aan/uit-knop'

HELMOND - Het is 2018 maar nog altijd stemmen we met het rode potlood. Tijd voor verandering vinden verschillende Brabantse burgemeesters zoals John Jorritsma (Eindhoven) en Frank Petter (Bergen op Zoom). Bij VDL Industrial Modules in Helmond ontwikkelden ze een stemmachine die naar eigen zeggen honderd procent veilig is.

Bij het tellen van de stemmen na de gemeenteraadsverkiezingen ging dit jaar een hoop mis. Onder meer in Bergen op Zoom en Bernheze werd besloten tot een hertelling, wat in Bergen op Zoom leidde tot een andere zetelverdeling.

Bij gebruik van de stemmachine kunnen er geen telfouten gemaakt worden, zegt Jeroen van den Hurk, directeur bij ?VDL Industrial Modules. Hij toont een klein kastje, wat wordt beheerd door de voorzitter van het stembureau. “Met dit apparaat geeft de voorzitter de stemprinter vrij, nadat degene die wil stemmen zich heeft geïdentificeerd.”

Stembon

In de stemhokjes staan de stemprinters: grote touch-screen schermen. “Op het scherm zie je een overzicht van de deelnemende politieke partijen.” Hij drukt op het vlakje van een partij en een lijst met alle kandidaten verschijnt, waarna hij op de eerste kandidaat stemt. Van den Hurk drukt op een knop: stembiljet afdrukken. Een bonnetje komt uit de stemprinter. Hij vouwt het dubbel en stopt het in een verzegelde bus. “Dit is het moment dat ik mijn stem uitbreng.”

Op verkiezingsdagen kan de bus om negen uur 's avonds geopend worden. Dat begint het tellen. Van den Hurk legt de verschillende bonnetjes op elkaar en stopt ze in de stemmenteller. Een voor een lopen de bonnetjes met een zoemend geluid langs de lezer, een langzaam proces. “We kunnen in een kwartiertje 1000 tot 1500 stemmen tellen. Niet snel, maar wel zorgvuldig.”

In andere landen worden stemmachines al jaren gebruikt. In Nederland werd enige tijd elektronisch gestemd, maar in 2009 besloot de ministerraad om het rode potlood weer in te voeren na twijfels over de veiligheid van de stemmachines.

“Dit systeem is 100 procent waterdicht, het kan niet gehackt worden. Er zit maar één knop aan, om het aan of uit te zetten. Er is geen verbinding met wifi of bluetooth”, benadrukt van den Hurk.