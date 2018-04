Trage kassa voor mensen die niet opgejaagd willen worden: 'Al dat gehaast is slecht voor je hart'

OOSTERHOUT - Dringen is taboe en wie dat wil kan zelfs hulp krijgen bij het inpakken van de boodschappen. De rustig-aan-kassa van de Albert Heijn in Oosterhout is er vooral voor iedereen die volop tijd heeft. Onthaasten doe je dus voortaan in de supermarkt. 'Ik vind het wel een goed idee want meestal heeft iedereen veel te veel haast,' zegt een oudere dame als ze haar karretje uitlaadt.

De kassa voldoet volgens de supermarkt aan de wens van klanten die zich opgejaagd voelen bij een gewone kassa. Dat zijn niet alleen ouderen, ook van twintigers kreeg de supermarkt te horen dat ze zo'n rustig-aan-kassa wel zien zitten. Voor de grootgrutter was dat aanleiding voor een proef met trage kassa's in vestigingen verspreid door heel Nederland. Dat de Oosterhoutse supermarkt meedoet n de proef heeft te maken met het feit dat er in de omgeving veel ouderen wonen.





'Drukte is slecht voor je gezondheid'

"Altijd die drukte, dat is slecht voor je gezondheid dus ik vind dit wel prima" zegt een winkelend echtpaar. "Nee, nodig vind ik het niet, maar soms gaat het zo snel dat je niet meer mee kunt kijken of alles wel goed wordt aangeslagen." Hulp bij het inpakken heeft ze nog niet nodig. "Ik doe het liever zelf, zo lang als het nog kan. Ik hoop dat dat nog heel lang duurt." Toch voorspelt ze dat ze voortaan juist deze kassa zal nemen. "Ja hoor, ik vind het wel leuk."





'Ik vind het onnozel'

Maar de kassa heeft in Oosterhout niet alleen voorstanders. Een mevrouw noemt het zelfs 'onnozel'. "Als je bij die kassa in de rij gaat staan weet je dat het lang duurt. En dan sta je daar maar te wachten." Om te demonstreren dat ze niets ziet in het nieuwe initiatief sluit ze aan bij een andere kassa. En ook een andere klant is terughoudend. "Ik zie er het nut niet van in, ik denk dat je net als overal gewoon moet aansluiten."