Met klamme handjes kijken hoe je zelfgebouwde catamaran te water wordt gelaten

AARLE-RIXTEL - Vijfeneenhalf jaar werkten ze aan hun droom, zelf een catamaran bouwen. Nu is de boot eindelijk klaar en willen Paul de Preter en Jolanda van der Veen uit Helmond niets liever dan ermee gaan varen. Maar daarvoor moest 'ie eerst van de bouwloods in Aarle-Rixtel naar het kanaal worden gebracht. Een lastige klus.

Met klamme handjes kijkt Jolanda van der Veen hoe de catamaran met een enorme hijskraan over het dak van de loods wordt getild. "Ik heb niet alleen klamme handjes maar ook hartkloppingen. Als hij nu valt dan hou je hem niet tegen."

Jolanda en haar man Paul hebben de catamaran helemaal zelf gebouwd. Jolanda: "We zijn met een lege loods begonnen. We hebben het casco gebouwd, geplamuurd, geschilderd, installaties aangelegd, alles erop en eraan."

Krap

Nu de catamaran klaar is, willen ze natuurlijk niets liever dan ermee varen. Daarom wordt hij op een voertuig geplaatst dat de boot over de weg naar het kanaal zal brengen. Een spannende tocht, want de smalle wegen in het dorp zijn natuurlijk niet berekend op een boot van ruim vijftien meter lang en bijna acht meter breed.

Jolanda: "Een aantal bochten zijn heel krap. En er staan lantaarnpalen die 8.10 meter uit elkaar staan en onze boot is 7,90 meter breed. In Nederland komt dit soort vervoer nauwelijks voor. De catamaran is ook echt gebouwd om in de oceaan te varen, niet hier. In Australië zie je dit nog wel. Maar daar zijn de wegen een stuk breder."

Langzaam maar voorspoedig

De tocht gaat langzaam maar voorspoedig. Al moeten er af en toe wat verkeersborden en takken worden verschoven om de boot niet te beschadigen. Paul houdt alles van boven op de boot scherp in de gaten, Jolanda doet dat vanaf de grond. "Dit wordt een spannende bocht. Aan de ene kant staant een lantaarnpaal en aan de andere kant een boom. Gelukkig kunnen de wielen van dit voertuig alle kanten opdraaien. En aan de overkant hebben ze bij de sloot extra rijplaten gelegd zodat hij wat beter kan manoeuvreren."

Veel bekijks

De tocht trekt veel bekijks. Veel mensen maken even een foto. Een mevrouw vertelt: "Ik ging even fietsen en dan zie je ineens een boot door de straat gaan. Dat zie je nooit!"

Een meneer die zelfs een stuk met de boot mee fietst zegt: "Onvoorstelbaar, ongekend. Dit is heel leuk om te zien, dat kom je niet iedere dag tegen zo."

Te water

Uiteindelijk komt de catamaran zonder krassen of deuken bij het water aan. Een hijskraan takelt hem voorzichtig het water in.





Paul en Jolanda staan glunderend van trots op hun catamaran. Paul: "Heerlijk, eindelijk klaar en te water. Geweldig! We gaan eerst naar Stellendam varen, daar komen de mast en de zeilen erop. Daarna gaan we naar Portugal." Daar gaan Paul en Jolanda zeilvakanties organiseren op hun zelfgebouwde catamaran. Uitbundig zwaaiend varen ze weg.