Van het café naar het voetbal en weer naar het café: het Avondje NAC is nu verfilmd

BREDA - Sjoerd Mossou schreef zes jaar geleden een boek over het Avondje NAC. Hij noemde het 'een liefdesverklaring, geen geschiedenisboek'. Het verhaal van Mossou is nu verfilmd.

“Het is een documentaire van 55 minuten over het Avondje NAC in al zijn facetten”, zegt Mossou in het Omroep Brabant-programma Afslag Zuid.

Het boek omschrijft de geschiedenis van het Avondje NAC, het ontstaan en ook de culturele achtergrond. "Breda is een bourgondische stad. Die identiteit zit ook heel erg in Avondje NAC. Je zou het typisch Breda kunnen noemen. Het is een landelijk bekend fenomeen. Het staat ook voor hoe Bredanaars NAC beleven, als sociaal gebeuren. Dat is een heel sterk iets. De documentaire laat het helemaal zien, ook hoe het nu nog wordt beleefd."

Voetbal en sociaal leven

Mossou heeft een rol als verteller bij de documentaire, die op 11 mei om negen uur ’s avonds wordt uitgezonden op FOX. En te vertellen is er genoeg. “Het heeft veel historie natuurlijk. Het is in 1975 begonnen. NAC was de eerste club die structureel op zaterdagavond ging spelen. Dat leidde tot het fenomeen Avondje NAC.”

“Het was een combinatie van horeca, uitgaan en voetbal”, vervolgt de schrijver. “Het stadion aan de Beatrixstraat lag dicht bij de stad. Mensen gingen steevast eerst de hele middag naar het café, dan naar het voetbal en daarna weer naar het café. Die combinatie van voetbal en een soort sociaal leven heeft de term Avondje NAC gemaakt in wat het is.”