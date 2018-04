Piet en Peter kunnen wel jodelen van geluk: hun pension is het beste van Oostenrijk

ARRIACH - Het kostje is gekocht voor Piet van Strien en Peter Nelis uit Drunen. De Brabanders hebben sinds vier jaar een Gasthof in Arriach en dat is deze week door reisplatform Zoover.nl uitgeroepen tot het beste in heel Oostenrijk. De titel zal ongetwijfeld een horde Nederlandse hotelgasten naar hun pension-restaurant lokken.

Piet en Peter zijn echte liefhebbers van het Alpenland. Ze gingen er bijna veertig keer op vakantie. "We hadden al besloten om er te gaan wonen zodra we met pensioen gingen", zegt Peter.

Maar die verhuizing kwam iets eerder dan het plan was. Vier jaar geleden kochten ze een leegstaand pand in het dorp Arriach in de schilderachtige deelstaat Karinthië. Ze knapten het huis op en bouwden dat binnen een jaar uit tot een driesterren-Gasthof. Het pension telt acht kamers en heeft een goed aangeschreven restaurant.

Ongedwongen sfeer

Dat was ook Zoover.nl niet ontgaan. Het grootste reisplatform van Nederland riep deze week Gasthof Arriach uit tot het beste van Oostenrijk. "Met score van 9,8 op een totaal van 10 punten", aldus een trotse Peter.

Die hoge waardering schuilt volgens hem in de kleinschaligheid en de ongedwongen sfeer. "Als onze gasten in de winter terugkomen van het skiën, mogen ze hier lekker met de voeten op de bank liggen. Dat vinden de mensen geweldig."



Kassa

Niet alleen Piet en Peter zijn opgetogen over de uitverkiezing. Ook burgemeester Manfred Ebner en de rest van het dorp vinden het geweldig, zo valt te lezen in de lokale krant. Ze horen de kassa al rinkelen in Arriach, want de titel van Zoover.nl zal ongetwijfeld extra Nederlandse toeristen lokken.

Op 2 mei zal het Brabantse duo door de bevolking geëerd worden tijdens de jaarlijkse dag van de gastronomie. "Er is hier aandacht genoeg voor onze prijs", lacht Peter.