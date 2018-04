Pick-uptruck ramt reeks auto's, nadat bestuurder onwel wordt op Leenderweg in Eindhoven

EINDHOVEN - De bestuurder van een pick-uptruck is vrijdagmiddag onwel geworden terwijl hij Eindhoven uit reed. De man botste eerst tegen een aantal auto's op de Leenderweg en kwam even later op het Floraplein tot stilstand tegen een andere wagen.

Na de reeks aanrijdingen, konden omstanders de ongelukkige chauffeur snel uit zijn wagen halen. Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Er raakte verder niemand gewond. Behalve de wagen van de onwel geworden chauffeur, moest nog een andere auto met de takelwagen worden afgevoerd. De politie is bezig om de blikschade te registreren.