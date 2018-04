Volg hier LIVE de wedstrijden van de Brabantse clubs in de Jupiler League

EINDHOVEN - Nog twee wedstrijden en dan is het seizoen waarschijnlijk klaar voor de zes Brabantse clubs in de Jupiler League. Vrijdagavond spelen alle clubs de voorlaatste wedstrijd. Dat was in ieder geval de bedoeling. Vijf Brabantse clubs komen in actie. FC Den Bosch speelt niet omdat het kunstgras in eigen stadion kapot is.

Jong PSV-FC Dordrecht 2-0

Albert Gudmundsson zat zondag bij de selectie voor de kampioenswedstrijd PSV-Ajax, vierde maandag de titel en kreeg woensdag speelminuten tijdens Roda JC-PSV. Vrijdagavond staat hij 'gewoon' weer in de basis bij Jong PSV. De Eindhovenaren hebben nog een kleine kans om een prijs te winnen dit seizoen. In de laatste periode staat de ploeg tweede, met drie punten minder dan Fortuna Sittard.

Na negen minuten spelen komt de thuisploeg op voorsprong. Cody Gakpo schiet de bal binnen. Na een klein half uur spelen komt Jong PSV op 2-0. Armando Obispo, voor de wedstrijd gehuldigd voor zijn debuut in het eerste elftal, glijdt de 2-0 binnen.





FC Eindhoven-Almere City 2-2

Na twee overwinningen hoopt FC Eindhoven de laatste thuiswedstrijden ook winnend af te sluiten. Mart Lieder kan nog een mooie mijlpaal bereiken. De spits moet nog drie keer scoren om de grens van dertig te bereiken, hij staat nu op 27 treffers.

De eerste treffer is er echter een van Almere City. Sherjill MacDonald kopt een voorzet na vier minuten spelen al binnen. Een kwartier later is het alweer gelijk. Doelpuntenmaker? Mart Lieder! De spits maakt doelpunt 28 van het seizoen. Aangever was Elton Kabangu. Kort na rust werd ook doelpunt 29 gemaakt door Lieder. Lang blijft de voorsprong niet op het scorebord staan. Met een fraaie volley scoort Serge Hoefdraad via de onderkant van de lat de 2-2.





Cambuur-Helmond Sport 1-0

Nog twee wedstrijden en dan is het seizoen van Helmond Sport voorbij. Een seizoen om snel te vergeten. De ploeg van trainer Roy Hendriksen staat achttiende. De oefenmeester hoopt over twee wedstrijden met een goed gevoel afscheid te nemen, Rob Alflen is volgend seizoen de hoofdtrainer. Hendriksen is in ieder geval tevreden over de voorbereiding van zijn ploeg. "We trainen goed en er is een goede sfeer in de kleedkamer. De jongens willen er alles aan doen om resultaat te boeken tegen SC Cambuur."

De thuisploeg komt snel na rust op een 1-0 voorsprong. Matthew Steenvoorden kopt de 1-0 binnen.

RKC Waalwijk-Go Ahead Eagles 0-0

Een wedstrijd in de kelder van de Jupiler League. RKC Waalwijk staat negentiende, tegenstander Go Ahead Eagles staat met vier punten meer op de zeventiende plaats. Zeker is dat de Waalwijkers geen laatste worden, Jong FC Utrecht heeft met nog twee wedstrijden te gaan zeven punten minder.

De bezoekers uit Deventer komen al snel op voorsprong. Na iets meer dan tien minuten kopte Siebe Schets een fraaie voorzet hard binnen.





MVV-FC Oss 0-0

Net als FC Den Bosch heeft ook FC Oss nog een hele kleine kans om de play-offs te bereiken. De club omschrijft het zelf als 'de aller-allerlaatste strohalm'. In Maastricht speelt de ploeg van trainer Klaas Wels tegen MVV.

LEES OOK: Geen sneeuw of extreme regenval, wedstrijd FC Den Bosch afgelast vanwege kapot kunstgras