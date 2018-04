Vibrerend winkelplezier bij Miranda, grootste erotisch warenhuis van de provincie geopend

EINDHOVEN - Van dildo tot opblaaspop. Hunkerende mannen en vrouwen kunnen vanaf vrijdagavond alles vinden bij erotisch warenhuis Miranda aan de Geldropseweg in Eindhoven. Onze verslaggever Tom van den Oetelaar was bij de opening en keek zijn ogen uit.

Met 600 vierkante meter prikkelend 'winkelplezier' kunnen mannen en vrouwen hun hart ophalen bij Miranda.nl. Naar eigen zeggen 'Europa's grootste erotische warenhuis'. Of dat klopt, valt te bezien, maar het wordt in ieder geval wel de grootste winkel in seksspeeltjes van Brabant. Miranda heeft verder een online winkel en filialen in Zeist en Utrecht.

Tekst loopt onder het filmpje verder.

De indeling van de winkel is opgebouwd volgens een prikkelend voorspel en komt achterin het pand tot een spetterend hoogtepunt. Direct bij de ingang is lingerie en ander licht ondergoed te zien. "Hoe verder de winkel in, hoe spannender het wordt", verklapt medewerkster Peggy die een rondleiding geeft.

Dat blijkt aardig te kloppen. Voorbij de 'elektro-speeltjes' gaat het naar winkelrekken vol glijmiddel. "In diverse soorten en maten, anaal, siliconen en verschillende smaken", legt Peggy vakkundig uit.

Dildowand

Verder gaat het langs een wand volgehangen met dildo's. Van schattige kleintjes tot enorme mastodonten. "Die kun je toch niet kwijt?" vraagt de licht geschrokken verslaggever. "Ja hoor", meldt Peggy geruststellend. "Als je genoeg oefent lukt dat wel hoor."

Helemaal achterin de winkel is ruimte gemaakt voor allerlei fetish, zeg maar kinky attributen. Zweepjes in allerlei kleuren en lengtes. Een heuse schommel, in vaktermen beter bekend als de 'love-swing'.



Levensecht

Dan zijn er nog afdrukken van kunststofbillen. Bijna levensecht. Peggy: "Hiermee hoef je alleen de ogen te sluiten en je fantasie de vrije loop te laten. Alsof je echt seks hebt."

Waarschijnlijk daarom dat buiten al een kleine schare mensen stond te popelen om binnen te geraken. Vanaf zeven uur konden ze aan hun trekken komen.