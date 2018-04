Geen sneeuw of extreme regenval, wedstrijd FC Den Bosch afgelast vanwege kapot kunstgras

DEN BOSCH - Er stond een volledige speelronde op het programma in de Jupiler League. Maar van de tien wedstrijden worden er maar negen gespeeld. In Den Bosch gaat de wedstrijd van de plaatselijke FC tegen FC Emmen niet door. De reden? Het kunstgras is kapot.





Het was een heerlijke zomerse dag in Den Bosch, de temperatuur kwam boven de twintig graden. Toch werd de voetbalwedstrijd FC Den Bosch-FC Emmen afgelast. Er was geen last van extreme regenval of sneeuw op het veld. Nee, het kunstgras van de ploeg uit Den Bosch was kapot.

Eerst probeerden spelers van FC Emmen het gras te maken. Niet veel later kwamen er vakmannen om het gras te maken. Er werd hard gewerkt om het kunstgras te herstellen. Maar toen het eerste probleem was opgelost, bleek dat er ook op andere plekken op het veld schade was. Scheidsrechter Sander van der Eijk nam vervolgens het besluit om een kruis de wedstrijd te zetten.

Assistent plukt aan het gras

"De scheidsrechter heeft contact opgenomen met de KNVB. Wij kregen drie kwartier de tijd om het te repareren. Dat was gelukt. Maar één van de assistenten vond het nodig om aan het gras te plukken. Hij heeft op meerdere plaatsen het gras kapot getrokken", zegt Paul van der Kraan, directeur van FC Den Bosch.