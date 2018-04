Drie op een rij: Tilburg Trappers voor de derde keer kampioen in Duitsland

DEGGENDORF - Tilburg Trappers is weer kampioen! Voor het derde jaar op rij heeft de Tilburgse ijshockeyploeg het kampioenschap gepakt in de Oberliga, het derde niveau van Duitsland. In de best-of-five-serie werd in de vierde wedstrijd de derde zege geboekt, Deggendorfer SC werd in overtime verslagen: 2-3.

Tilburg Trappers won thuis twee keer met grote cijfers van Deggendorfer SC. De eerste wedstrijd werd met 9-3 gewonnen, de tweede thuiswedstrijd eindigde in 6-1. Uit werd er eerder verloren (3-1). De vierde wedstrijd was weer in Duitsland, uit in Deggendorf. De thuisploeg verloor het hele seizoen nog geen enkele wedstrijd. Tot vrijdag. Tilburg Trappers was uiteindelijk met 2-3 te sterk en daarmee kroonde de ploeg zich weer tot kampioen.

In de eerste periode vielen geen doelpunten. In de tweede periode vielen er vier. Twee keer kwamen de bezoekers op voorsprong. Nardo Nagtzaam bracht Trappers na 25 minuten spelen op voorsprong. Twee minuten later is het alweer gelijk. Met Verkiel en Loginov op de strafbank profiteert Deggendorfer SC in de powerplay: 1-1. Lang bleef de gelijke stand niet op het scorebord staan. Max Hermens scoort de 1-2 twee minuten na de 1-1. Met Boet van Gestel op de strafbank profiteerde Deggendorfer SC een paar minuten later weer in de powerplay: 2-2.

Gesteund door het thuispubliek probeerde Deggendorfer SC een vijfde en dus beslissende wedstrijd af te dwingen. Maar tegen het einde van de wedstrijd was de Tilburgse ploeg sterker, het leek meer lucht te hebben dan de Duitsers. Toch waren er over en weer kansen. In de reguliere speeltijd werd er niet gescoord. In overtime gebeurde dat wel heel snel. Twee minuten na de start was het raak, voor de Tilburgse ploeg. En daarmee was de titel een feit.





Drie op een rij

Het is het derde seizoen op rij dat Tilburg Trappers actief is in Duitsland. Het is ook de derde keer dat de Tilburgse ploeg de titel pakt. Captain Ivy van den Heuvel zei een dag voor de wedstrijd al dat het een hele bijzondere titel zou zijn. "Het is echt een unieke prestatie. Ook omdat je merkt dat tegenstanders een stapje extra zetten tegen de kampioen. En dan speelt het ook nog mee dat wij 'die Nederlandse club' zijn. Soms proef je wel dat dat leeft."

De ijshockeyploeg wordt zaterdagavond bij terugkeer in Tilburg meteen gehuldigd. De kampioen stapt om half zeven bij ijshockeyhal Stappegoor op een ‘platte kar’. Daarna gaat het richting centrum waar de Tilburg Trappers een half uur later halt houden bij de Paleisring voor de huldiging.