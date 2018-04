Zo reageren deze Brabantse dj's op de dood van Avicii: 'Je was een inspiratie'

BREDA - De Brabantse dj's reageren geschokt op de dood van de Zweedse dj/producer Avicii. "Woorden kunnen niet beschrijven hoe ik me nu voel, ik ga je missen, maatje," schrijft de Bredase Tiësto op zijn Facebook. Hij plaatst er een foto bij waar de twee dj's samen op staan. De Zweed Avicii (28), onder meer bekend van de wereldhit Wake Me Up, werd vrijdagmiddag dood in zijn hotelkamer gevonden.

Ook Hardwell uit Breda publiceert een foto waar hij en Avicii samen op staan. "Ik kan het niet geloven, ik ga je enorm missen. Ik heb zoveel mooie herinneringen, onder meer aan de eerste show waar we samen speelden. Dank dat je de wereld hebt veranderd met je geweldige muziek, je was een inspiratie. Hopelijk ben je nu op een betere plek. We zien elkaar weer!"





Fedde Le Grand, die een muziekstudio in Breda heeft en daar zijn hits opnam schrijft op Instagram over de dood van zijn vriend. Hij post geen foto, maar laat het beeld zwart. "Zijn dood laat een pijn in mijn hart achter die niemand kan genezen. Zijn muziek laat een herinnering achter, die niemand kan stelen. Ik heb er geen woorden voor. Rust in vrede, Tim." Tim Bergling is de echte naam van de Zweedse dj.