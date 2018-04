Superfans Emile en Michael zien Trappers kampioen worden in de huiskamer

TILBURG - Een kampioenschap vieren blijft iets bijzonders. Ruim honderd fans waren meegereisd om Trappers in Duitsland kampioen te zien worden. Toch waren er ook supporters die in Tilburg bleven. Zo keken superfans Emile en Michael de kampioenswedstrijd op een facebook-livestream. "Het is heel anders dan kampioen worden in een stadion."

Emile Joosten en Michael Heeren waren liever in het stadion van Deggendorfer SC dan in de huiskamer in Tilburg. Toch vonden zij de busreis van ruim acht uur te gortig. "Ik heb naast het ijshockey ook gewoon een leven", zegt Michael. "Werk, een gezin; dan is zo'n trip naar Duitsland iets teveel van het goede."





En dus werd de wedstrijd gevolgd in de huiskamer van Emile. "Met dank aan Kees van Gorp. Hij filmt de hele wedstrijd voor ons met zijn mobiel." Veel van de wedstrijd zien ze niet, want meer dan de goal van de Tilburg Trappers zien ze niet. "Maar je bent er toch een beetje bij. En zo kunnen wij de wedstrijd toch een beetje volgen", aldus Emile.Deggendorfer SC is een van de weinig clubs in de Oberliga die niet professioneel worden gestreamd. "Onze thuiswedstrijden worden mooi in beeld gebracht. Alleen deze club heeft geen contract met het bedrijf die ijshockeywedstrijden livestreamt. Zodoende zien wij vanavond niet meer dan de achterkant van een goal", aldus Michael.Als de Trappers kampioen zijn geworden, veren Emile en Michael even uit hun stoel, maar verder blijven de twee rustig. "Het is toch anders dan de wedstrijd beleven in een stadion. Dan zit je in een ijshockeyshirt je ploeg naar de overwinning te schreuuwen", aldus Emile. Nu blijf ik er vrij rustig onder.