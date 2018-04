VVD Brabant verrast met idee om sociale taken provincie over te hevelen naar gemeenten

DEN BOSCH - De VVD Brabant heeft vrijdag vriend en vijand verrast met het idee om sociale taken van de provincie over te hevelen naar gemeenten. Tijd en energie kunnen volgens de liberale fractievoorzitter Martijn van Gruijthuijsen beter in economische en ruimtelijke zaken worden gestoken. Sociale zaken moeten door gemeenten opgepakt worden. Van Gruijthuijsen noemde desgevraagd als voorbeeld het bestrijden van analfabetisme en de steun aan bibliotheken.

In het provinciehuis in Den Bosch klonk vrijdag de bel voor de laatste ronde. Provinciale Staten spraken over de laatste perspectiefnota voor de verkiezingen in 2019. De VVD nam daar met haar idee een opvallend voorschot op. Coalitiepartner SP, met wie de VVD in Brabant al jaren broederlijk regeert, reageerde als door een wesp gestoken. De nieuwe SP-fractievoorzitter Maarten Everling verweet Van Gruijthuijsen dat hij over zijn graf heen regeert. “Wat u doet is niet netjes”, zei Everling. "Dat soort zaken moet u overlaten een aan nieuwe coalitie".

Marathonsessie

De behandeling van de nota is één van de jaarlijkse hoogtepunten voor de Brabantse politici. Tijdens een marathonsessie dienen zij dan hun wensen in. Met de verkiezingen in aantocht was de profileringsdrang dit jaar groter dan anders.









Over één ding waren ze het - met uitzondering van de PVV - roerend eens: de problematiek van arbeidsmigranten moet met de grootst mogelijke spoed worden opgelost. Arbeidsmigranten zijn vooral de Oost-Europeanen die in de Brabantse landbouw en in de magazijnen werken maar voor wie soms geen goede huisvesting is geregeld. Tijdens de vergadering sloegen oppositie en coalitie de handen ineen . Ze dienden samen een motie in waarin ze Gedeputeerde Staten oproepen op korte termijn voorstellen te doen om dat brede maatschappelijke probleem op te lossen.

Gedeputeerde Bert Pauli (economie) erkende de urgentie van het probleem en zei dat er al een groep mensen aan het werk is om oplossingen op maat te vinden. Je kunt volgens hem niet een algemene oplossing bedenken omdat de situatie op termijn zo maar weer kan veranderen bijvoorbeeld door robotisering bij een bepaald bedrijf, waardoor daar weer minder arbeidsmigranten nodig zouden kunnen zijn. Zijn collega Erik van Merrienboer (wonen) verzekerde de Statenleden dat hij en Pauli de mouwen gaan opstropen. "Er zijn honderdduizend arbeidsmigranten en de meesten zullen blijven. Dat vraagt om een stevige aanpak", aldus Van Merrienboer.

LEES OOK: Problemen met arbeidsmigranten gaan steeds meer knellen

Ecologismemaffia

Dit jaar ging het ook uitgebreid over de energietransitie (de omschakeling van fossiele brandstoffen als gas en kolen naar duurzame energie via bijvoorbeeld windmolens en zonnepanelen). De leden van Provinciale Staten voelen de druk om klimaatdoelen te halen. Het onderwerp stond al hoog op de agenda maar na vrijdag is het bij de Brabantse politici in beton gegoten. Behalve bij de PVV die volhardt in de stelling dat de wereld in gijzeling wordt gehouden door de klimaatleugen. PVV-woordvoerder Alexander van Hattem introduceerde zelfs een woord dat Google nog niet kent: ecologismemaffia.

LEES OOK: Brabant moet een windmolenpark kopen, vindt D66

De zorgen van de Statenleden spitsen zich ook toe op het dreigende tekort aan vakmensen, zowel op de bouwsteiger als aan het bed in een verzorgingshuis. Het CDA diende een amendement in om techniekonderwijs aantrekkelijker te maken en de samenwerking met het bedrijfsleven te verbeteren. Niemand twijfelde aan nut en noodzaak van die oproep. Sterker nog, zei gedeputeerde Pauli, het provinciebestuur is er al volop mee bezig want ook van die wensen onderstreepte hij de urgentie.

Diverse partijen daagden Gedeputeerde Staten uit om in het laatste jaar van de regeerperiode in ieder geval die drie problemen stevig aan te pakken. Daar bovenop kwamen nog eens ruim zeventig amendementen en moties waarin de politieke partijen GS opriepen acties te ondernemen op allerlei terreinen. Van elke motie werd voor elk Statenlid en elke aanwezige ambtelijk adviseur een kopietje gemaakt. Gedeputeerde Christophe van der Maat twitterde dat hij had uitgerekend dat er op enig moment 7000 printjes waren gemaakt. De vergadering was toen nog niet halverwege.





Nationale trots

Dan zijn er in de marge altijd opmerkelijke zaken. Een meerderheid van de Staten steunde een motie van de PVV om in de statenzaal een Nederlandse en een Brabantse vlag te plaatsen "als symbool van onze trotse provincie en natie". Probleem was dat enkele partijen voor stemden op voorwaarde dat ook de Europese vlag daarbij wordt geplaatst. Het Europa dat door de PVV zo wordt verfoeid. De fractievoorzitters moeten nu gaan bepalen hoe dat moet worden opgelost.

Een meerderheid stemde ook voor een motie van PVV en CDA om in geval de provincie vastgoed verhandelt de BIBOB-procedure toe te passen om te onderzoeken of kopers wel zuiver op de graat zijn.

De PVV kreeg ook een meerderheid voor een motie waarin de provincie wordt opgeroepen aan gemeenten te vragen op te treden tegen illegale reclameuitingen langs wegen.

Op verzoek van SP en PvdA gaat de provincie onderzoeken of middelgrote natuur- en cultuurhistorische musea extra ondersteund kunnen worden.

D66, VVD, SP, PvdA en GroenLinks kregen steun voor hun motie om in de begroting van 2019 behalve voor de vijf grote Brabantse steden extra geld uit te trekken voor het aardgasvrij maken van huizen in zeven middelgrote Brabantse steden (Oss, Uden, Meierijstad, Waalwijk, Oosterhout, Bergen op Zoom en Roosendaal).

En op verzoek van D66, PvdA, VVD, SP en GroenLinks gaat de provincie aan gemeenten vragen om het storten van afval bij milieustraten makkelijker te maken voor de inwoners zodat er minder afval in de natuur wordt gedumpt.

En dan gaat de provincie op verzoek van een overgrote statenmeerderheid onderzoeken of er op de daken van al die logistieke bedrijven die Brabant rijk is zonnepanelen kunnen worden gelegd.

Tenslotte was een meerderheid voor een motie van PvdA, SP, GroenLinks, Lokaal Brabant en CDA waarin het college van GS wordt opgeroepen de uitstoot van CO2 een relevante factor te laten zijn bij de besluitvorming over de toekomst van Eindhoven Airport. De provincie is aandeelhouder van Eindhoven Airport.