Tien mensen aangehouden na ontdekking van een hennepknipperij in Beek en Donk

BEEK EN DONK - In een huis aan de Bijenweg in Beek en Donk is vrijdag een hennepknipperij ontdekt. Tien verdachten zijn gearresteerd.

De politie ging het huis binnen na een anonieme tip.

Vluchten

"Sommige verdachten probeerden te vluchten", laat een politiewoordvoerder weten. "Maar ze konden allemaal worden aangehouden."

In het huis lag een grote hoeveelheid henneptoppen en hennepplanten. Die zijn in beslag genomen. De verdachten zijn naar een politiebureau in Eindhoven gebracht. De recherche neemt het onderzoek over.