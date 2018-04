Motoragent raakt zwaargewond terwijl hij onderweg is naar ongeluk, politieman naar ziekenhuis

Een motoragent raakte zwaargewond terwijl hij zelf onderweg was naar een ongeval. (Foto: Bart Meesters)

ZALTBOMMEL - Een motoragent is zaterdagochtend zwaargewond geraakt op de snelweg bij Zaltbommel. De politieman was onderweg naar een ongeval toen hij opeens zelf een ongeluk kreeg.

Zo rond half zeven in de ochtend ging de agent met zijn motor op de A2 in de richting van Den Bosch onderuit. Dat gebeurde op de afslag Zaltbommel. De politieman kwam met zijn voertuig in de berm terecht.

De motoragent was samen met een collega onderweg naar een ander ongeval dat eerder in de ochtend gebeurde op de A2 bij Zaltbommel in de richting van Utrecht.

Met ambulance naar ziekenhuis

Hoe het ongeluk met de motoragent kon gebeuren, is niet precies duidelijk. Een traumahelikopter werd wel opgeroepen maar die bleek bij nader inzien niet nodig. De man is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Bij het ongeluk waar de politieman naar onderweg was, is een persoon gewond geraakt. Een busje botste op een vrachtwagen vlak voor de Waalburg. De bestuurder van het bestelbusje is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.