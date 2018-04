Gewapende overval bij The Phone House in Nuenen, politie zoekt donkere man

NUENEN - Bij The Phone House aan de Parkstraat in Nuenen vond zaterdagochtend rond halftien een overval plaats. De verdachte is een donkere man, die tussen de 30 en 40 jaar wordt geschat. Hij had een mes bij zich.

De verdachte droeg witte schoenen en een grijze pet. Hij had een beige broek aan en een grijs shirt en droeg een bruine tas. Hij ging er na de overval rennend vandoor richting het centrum. Wat hij heeft buitgemaakt, is niet bekend.

Mensen wordt aangeraden zelf geen actie ondernemen als ze de man tegenkomen. Agenten spreken getuigen en bekijken camerabeelden.