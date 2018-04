Examenstunt verboden op Eindhovense school, deze 8 gekke stunts kwamen al voorbij [LIJSTJE]

In Oosterhout besloot een leerling in het verleden om de deur te barricaderen met zandzakken. (Foto: Twitter)

EINDHOVEN - Op het Van Maerlantlyceum in Eindhoven komt dit jaar geen eindexamenstunt. Volgens de school zijn stunts in het verleden al een paar keer flink uit de hand gelopen. Wat dat betreft is de Eindhovense school geen uitzondering. Deze acht absurde stunts kwamen er in Brabant al eens voorbij.

Het schooljaar loopt ten einde en dat betekent dat er op tal van Brabantse scholen weer examenstunts worden georganiseerd. Leerlingen die na jaren de middelbare school achter zich laten, komen nog één keer met een ludieke actie.

De afgelopen jaren liepen die acties weleens in de soep en daarom zijn scholen soms huiverig om een stunt toe te laten. Deze acht stunts kwamen er de afgelopen jaren in Brabant al voorbij:

1. Standbeeld wordt travestiet

Leerlingen van het Hooghuis Lyceum in Oss besloten om het standbeeld van Titus Brandsma te versieren. Het beeld kreeg een gele jurk aan, roze hoed op en een handtas omgehangen. Zo werd het kunstwerk omgedoopt tot Travestitus Brandsma.

2. Zandzakken voor de deur

Bij het Hanze College in Oosterhout had een van de leerlingen net zijn tractorrijbewijs gehaald. Dat kwam direct goed van pas. De knul besloot om de ingang te blokkeren met enorme zandzakken. Het bestuur van de school kon er wel om lachen.

3. Ketchup, eieren en meel tegen de muren, sprinkhanen in de gang

Vier scholieren van het Stedelijk College in Eindhoven hadden het helemaal gehad met de grijze gangen in het gebouw. Ze besloten de school te bekleden met ketchup, eieren en meel. Om het af te maken lieten ze nog een aantal sprinkhanen los. Toen ze vervolgens gemaskerd door de nabij gelegen wijk renden, werden ze opgepakt door de politie.

4. Zevenduizend euro schade door graffiti

Bij het Mollerlyceum in Bergen op Zoom spoten twee leerlingen de school vol met graffiti. Zo'n 160 vierkante meter aan muren en ramen werd vol geklad. De totale schade bedroeg zo'n zevenduizend euro.

5. Matrasrollend van de trap

In Breda besloten leerlingen om een matrasrolwedstrijd te houden. Leerlingen lieten zich vastplakken in het matras om vervolgens rollend van de trap af te gaan. Dat ging er behoorlijk snel aan toe. Het is niet duidelijk hoe het ging met de leerlingen die naar beneden rolden.

6. Politie rukt uit voor gemaskerde nepovervallers

Twee leerlingen van het Jeroen Bosch College in Den Bosch besloten een rollenspel uit te halen. Zij deden net alsof ze de school kwamen beroven. De politie aarzelde geen moment, stuurde vier wagens naar de school en zette de omgeving af.

7. School bomvol met 15.000 bekertjes water

Op het Beatrix College in Tilburg hadden een paar leerlingen waarschijnlijk zo veel dorst dat ze besloten om bekertjes water neer te zetten. De scholieren kochten voor tweehonderd euro aan bekertjes en stapelden de school voor met 15.000 drinkbekers. In totaal zat er ruim tweeduizend liter water in de kopjes.

8. School omgetoverd tot toverschool Zweinstein

De Harry Potter-fans in Oosterhout besloten de magische boeken van J.K. Rowling tot leven te wekken. Het Sint-Oelbert Gymnasium veranderde in toverschool Zweinstein. De school was de hele dag pikkedonker met tal van spookachtige geluiden en de leraren vlogen op bezemstelen rond.

Schoolbarbecue in plaats van stunt

Deze acht stunts kwamen in het verleden in Brabant al voorbij. Op het Van Maerlantlyceum in Eindhoven komt er dit jaar dus waarschijnlijk geen eindexamenstunt. Toch zijn een aantal boze leerlingen niet te spreken over het besluit van het schoolbestuur.

Volgens de schoolleiding komt er wel nog een schoolbarbecue. De rector van het Van Maerlantlyceum gaat nog in gesprek met boze leerlingen.