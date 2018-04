'Burgemeesters Tilburg en Den Bosch declareren vele tienduizenden euro's aan reiskosten'

Het vervoer van burgemeester Peter Noordanus in 2016 was goed voor een bedrag van 175.204 euro.

DEN BOSCH - Burgemeesters en wethouders in Tilburg en Den Bosch maakten in 2016 zo'n 400.000 euro aan onkosten. Dit blijkt uit onderzoek door het Brabants Dagblad. Het geld ging op aan met name vervoer, maar ook etentjes, cursussen en telefoonkosten. Andere burgemeesters en wethouders in de regio - bij elkaar meer dan honderd - maakten in 2016 nog niet eens twee ton op.

In Tilburg was alleen al het vervoer van de toenmalige burgemeester Peter Noordanus in 2016 goed voor een bedrag van 175.204 euro, meer dan Noordanus' salaris. Het geld ging onder meer op aan de leaseauto en twee vaste chauffeurs.

Uren wachten

In Den Bosch ging ruim 85 mille op aan de burgemeestersauto, inclusief chauffeurskosten. Uit de rittenadministratie blijkt volgens het BD dat de chauffeur geregeld uren zat te wachten tot de burgemeester - toen nog Ton Rombouts - weer instapte. Een kostbare aangelegenheid.

Ook wethouders in Tilburg en Den Bosch lieten zich graag rondrijden. Zij hadden geen eigen chauffeur, maar gebruikten taxi's. In Tilburg was wethouder Marcelle Hendrickx 'taxikampioen 2016'. Zij maakte in haar eentje ruim dertien mille op, ook aan korte ritjes door de stad.

'Er vindt altijd een afweging plaats'

Woordvoerders van de gemeenten Den Bosch en Tilburg laten de krant weten dat er altijd 'een afweging' plaatsvindt voordat een taxi gebeld wordt. De taxi's zouden de bewindslieden onder meer in staat stellen gewoon door te werken.

Toch is het verschil met andere gemeenten opvallend. In een stad als Oss, na Tilburg en Den Bosch toch de grootste in het onderzoek, declareerden wethouders in heel 2016 niets.