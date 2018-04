Man steekt zichzelf in zijn hals in centrum van Roosendaal

ROOSENDAAL - Een man heeft zichzelf zaterdagmiddag op de Nieuwe Markt in Roosendaal in zijn hals gestoken. Verschillende hulpdiensten kwamen ter plaatse en er landde een traumahelikopter. Vanwege de drukte in de binnenstad, trok het voorval veel bekijks.

De man is naar het ziekenhuis gebracht. Hij had volgens de politie mogelijk een slagaderlijke bloeding. Het is nog onduidelijk hoe het nu met hem gaat. Een agent in burger die vlakbij was, kon snel actie ondernemen.

De brandweer heeft het wegdek schoongemaakt.