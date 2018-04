Manege bestrijdt natuurbrand met gierton, vuur op Strabrechtse Heide onder controle

HEEZE - De Strabrechtse Heide nabij Heeze is zaterdagmiddag rond drie uur getroffen door een brand. De brandweer had twee pelotons ingezet om het vuur te bestrijden. Een nabijgelegen manege schoot te hulp met een eigen blusvoertuig. Dat kon niet voorkomen dat een stuk natuurgebied ter grootte van ongeveer twintig voetbalvelden werd verwoest.

Volgens een woordvoerder van de brandweer was de brand redelijk snel onder controle. Dat was ook te danken aan de nabijgelegen manege Meulendijks die te hulp schoot met een tractor en gierton. Het ruitersportcentrum ligt op ongeveer 500 meter van de brandhaard.

Sproeien

De tankwagen reed drie keer op en neer tussen de manege en de heide om het bospad nat te sproeien. Hierdoor kon het vuur zich niet verder verspreiden. De tractor werd bestuurd door Martien Adelaars. Hij aarzelde geen moment toe hij de rook zag opstijgen.

"We hebben op de manege een grote waterpomp. Zo konden we in totaal 12.000 liter sproeien op het bospad. Ook de brandweer heeft later meegeholpen om het bospad nat te houden."







Een peloton brandweerlieden was ondertussen bezig om het vuur te bestrijden. Een tweede peloton van de brandweer stond een stukje verderop klaar om een verdere uitbraak te voorkomen.