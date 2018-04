Omwonenden protesteren tegen overlast hostel Nightflight in Breda, 'Leven is een hel'

BREDA - Omwonenden van Hostel Nightflight aan de Nijverheidssingel in Breda hebben zaterdagmiddag geprotesteerd tegen de overlast die gasten van het verblijf zouden veroorzaken in de buurt. De actie werd georganiseerd door lokale SP-fractie. Met ballonnen en spandoeken stond het groepje tegenover het hostel.

'Leven is een hel, door gebrek aan toezicht hostel', stond zaterdag op één van de spandoeken geschreven. Een ander luidt: 'Handhaven vragen we al 3 jaar. Het gedogen is nu echt klaar!' Medewerkster van het hostel Tina Otero was niet onder de indruk: “Ik kan er alleen maar hartelijk om lachen. Belachelijk natuurlijk dat ze hier voor de deur stonden.”

Mensen van buiten de buurt

“Er stonden maar zes of zeven mensen hier voor de deur. Of ja, aan de andere kant van de straat. Maar er stonden zelfs mensen tussen die hier helemaal niet in de buurt wonen en die ook nergens last van kunnen hebben”, zegt Tina.

Het rommelt al jaren rondom het hostel. In 2016 waren er al klachten van buurtbewoners, daarom werd er door de politiek nog eens kritisch naar gekeken. En wat bleek: het hostel had geen exploitatievergunning. Die werd daarom per direct opgesteld, inclusief een aantal eisen van de buurt. Daarna heeft onder meer de SP meerdere keren raadsvragen gesteld over de kwestie, want aan de eisen zou niet worden voldaan.

Depla aan zet

In de raad van afgelopen donderdag riep SP-fractievoorzitter Bas Maes burgemeester Paul Depla ‘ter verantwoording’. “Ik wil van de burgemeester weten welke houdbare maatregelen hij gaat treffen om ervoor te zorgen dat omwonenden nog dit weekend fatsoenlijk kunnen slapen”, opperde hij.

Depla zei daarna volgens BN DeStem dat de kwestie zijn ‘volle aandacht’ heeft. Hij zou extra controles willen en flexibel cameratoezicht overwegen.