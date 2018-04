Slooppand is ideale oefenplek voor reddingshonden, 'slachtoffers' zoeken in oude studentenflat

EINDHOVEN - Het was een daverend geblaf in de voormalige studentenflat aan de Willem van de Veldestraat in Eindhoven. De flat is rijp voor de sloop en daarom een ideale plek om te oefenen met reddingshonden.

Verwachtingsvol kijkt herdershond Bert zijn baasje aan. Zodra die het commando 'zoek' geeft, gaat Bert op pad. Het 'slachtoffer' zit goed verstopt in een kast met de deur dicht. Maar Bert weet na wat snuffelwerk de verstopte vrijwilliger te vinden. Luid blaffend 'verwijst' de hond aan zijn baas de plek van het slachtoffer.



Liefdewerk oud papier

Michiel Schumm van beveiligingsbedrijf Brabant Veilig kwam de Reddingshondenvereniging Rivierenland toevallig tegen en hoorde dat het allemaal liefdewerk oud papier is. "Wij vinden het maar heel gewoon dat er een blik met honden en vrijwilligers wordt opengetrokken zodra ergens een aardbeving is geweest", zegt de beveiliger. "Maar ze doen dat allemaal vrijblijvend en kosteloos voor onze veiligheid."



Geurstromen

Het beveiligingsbedrijf van Schumm helpt nu de reddingsbrigade door slooppanden te zoeken. De studentenflat is ideaal, legt André Bouman van de reddingshondenvereniging uit. "Als we ingezet worden bij aardbevingen zijn de geurstromen heel complex. Dat heb je hier ook."



De reddingshondenvereniging zoekt nog andere slooppanden en puinhopen. "Dus wie ergens wat weet, mag bellen!"