Heldenonthaal voor Tilburg Trappers, feest barst los tijdens huldiging

TILBURG - De Tilburg Trappers werden vrijdag voor het derde jaar op rij kampioen van de Duitse Oberliga. Dat vraagt natuurlijk om een bijzonder feestje, dus worden de ijshockeyers zaterdagavond in stijl gehuldigd in het centrum van Tilburg.





De spelers reden met een prinsenwagen en platte kar vanaf IJssportcentrum Stappegoor door Tilburg. Rond zeven uur kwamen de Trappers aan in het centrum, waar het echte feest kon beginnen. Zaterdagochtend kregen de heren ook al een warm onthaal, maar nu kon er pas echt gefeest worden samen met de fans.

Superdruk

Honderden mensen kwamen speciaal voor de Trappers naar het centrum. Er werd gezongen, gesprongen en gefeest.





Na de huldiging gaat het feest gewoon nog even door. Er is nog een supportersfeest in café Live.