Verdachte aangehouden voor gewapende overval op The Phone House in Nuenen

De man wordt verdacht van een gewapende overval op The Phone House in Nuenen. (Foto: Sem van Rijssel)

EINDHOVEN - Een 34-jarige man uit Eindhoven is zaterdagavond aangehouden voor een gewapende overval op een filiaal van The Phone House aan de Parkstraat in Nuenen. Dat meldt de politie.

De politie kon de man rond zeven uur aanhouden in Roermond. De verdachte is mogelijk ook betrokken bij drie andere overvallen.

Mes

De winkel werd zaterdagochtend rond halftien overvallen. De dader had een mes bij zich en ging er na de overval vandoor. Of hij iets heeft buitgemaakt is niet bekend.