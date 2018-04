Toeval leidt naar dertig kilo aan henneptoppen in een huis in Deurne

DEURNE - In een huis in de wijk Heiakker in Deurne is ruim dertig kilo aan henneptoppen ontdekt. Dat meldt een wijkagent.

Volgens de wijkagent werd de ontdekking 'bij toeval' gedaan. De henneptoppen lagen in rekken te drogen. "Tegen de huiseigenaar wordt een strafrechtelijk onderzoek ingesteld."