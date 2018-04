Eindhovenaar raast met 172 km/u door stad, meer dan drie keer te hard

EINDHOVEN - Een Eindhovenaar van 25 raasde zaterdag met 172 kilometer per uur over de Professor Doctor Dorgelolaan in zijn woonplaats. Hier mag je vijftig rijden. De bestuurder kon zijn rijbewijs inleveren, zo laat de politie weten.

Dat gold ook voor een automobilist van 18 jaar uit Venlo. Hij reed met een snelheid van 187 kilometer per uur over de A2 bij Eindhoven. Daar geldt een maximumsnelheid van 120 kilometer per uur.