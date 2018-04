Roadburn Festival, gemoedelijk sfeertje met veel tinten zwart [FOTO'S]

TILBURG - Veel zwart, veel leer, piercings en tattoos. Roadburn, het internationaal vermaarde festival voor stonerrock, doom, psychedelica en avant-garde metal, is dit weekend traditiegetrouw neergestreken in Tilburg. Het evenement trekt liefhebbers vanuit de hele wereld. Ze zien er stoer uit, maar de sfeer is gemoedelijk. We vroegen elf fans - onder andere uit Schotland, Belgïe, de Verenigde Staten en zelfs Rusland - wat Roadburn zo bijzonder maakt. Bekijk de portrettenserie.

"Dit is top level shit. Een van de beste optredens die ik ooit heb gezien. De drums waren net een machinegeweer!" Roadburn, dat van 19 tot en met 22 april plaatsvindt op verschillende locaties in en rondom Poppodium 013, is een duister genoegen voor velen. Leg je oor te luister en er klinkt enthousiasme. Niet zo vreemd dat het publiek uit alle windstreken naar Tilburg trekt, voor talloze optredens met donkere psychedelische rock en metal.

De portrettenserie van Roadburn is hier te bekijken.









"Roadburn is een feest der herkenning. Ik kom altijd bekenden tegen." Steve Sic (50) uit Groesbeek









"Drie jaar geleden hebben wij (Victor en Lene) elkaar hier ontmoet. Ikzelf was backstage hard aan het werk en had geen oog voor de omgeving. Zij had me al lang gespot. Toch duurde het nog tot de laatste dag van het festival tot ze me aansprak. Het was de slechtste openingszin ooit, maar ik was zwaar onder de indruk. Dat was een hele romantische Roadburn-editie. Twee jaar geleden is ze vanuit Noorwegen naar Breda verhuisd. Nu wonen we samen. En als we hier dan weer zijn, voelt dat nog altijd speciaal, omdat het hier voor ons begon." Daniel uit Oss, Lene (28) uit Breda, Victor (25) uit Breda, Nina (24) uit Den Haag en Suzanne (28) uit Tilburg









"Great festival. Iedereen is aardig en er hangt een fijne sfeer." Robert (24) en Gemma (26) uit Edinburg, Schotland









"Voor ons is dit een thuiswedstrijd, wij werken bij 013, de organisator van het festival. Zo pikken we mooi de beste optredens mee. En ja, ons kapsel is een dankbaar onderwerp voor fotografen. Bij zo'n beetje ieder festival worden we wel benaderd." Fred (31) en Nick (28) uit Tilburg









"Mijn vrienden zijn hier in de Koepelhal op de Spoorzone bij een optreden. Ik was net te laat, het is nu vol en ik kon niet meer naar binnen. Dus nu wacht ik op ze en geniet ik van de zon. Dat is ook geen straf. De sfeer is super, iedereen is zo aardig." Robin (29) uit Barkshire, Engeland









"Wij komen helemaal uit Rusland voor Roadburn. Vrienden van ons zijn hier al vaker geweest en ze waren zo enthousiast dat we dit ook mee wilden maken. And we fucking love it! De line-up, de optredens, het is fantastisch. Ook het warme weer is een cadeautje, want bij ons in Moskou sneeuwde het laatst nog." Bella (31), Gleb (32) en Sergei (27) uit Moskou, Rusland









"Ik slaap op de Stadscamping in Tilburg. Nou ja, slapen, dat komt er nauwelijks van. 's Nachts gaat het feestvieren gewoon door, en als je dan eindelijk in slaap sukkelt, komt de zon op en brand je je tent uit. Maakt niet uit, dat halen we thuis wel weer in." Joris (39) uit Krommenie









"Mijn vrienden en ik komen hier graag." Hanne (28) uit Hulshout, België









"In Amsterdam zijn er geen festivals met metalmuziek, het is vooral dance. Daar hebben wij helemaal niks mee. Dus komen we graag naar het zuiden. Ook voor Festival Incubate, maar dat is helaas gestopt." Robin (32) uit Hengelo en Zowie (32) uit Amsterdam









"Ik ben overgevlogen vanuit de Verenigde Staten. Roadburn kende ik niet, maar ik speel hier vanavond met mijn band, Overdag hebben we de tijd om andere optredens te bekijken." Patrick (40) uit Kentucky, Amerika









"Great vibes!" Gunner (51) uit Hamburg, Duitsland en Maja (33) uit Bergen, Noorwegen