Doorrijder die man in invalidenwagen aanreed aangehouden

ETTEN-LEUR - De politie heeft een bestuurder opgepakt in de zaak van de man die zondagochtend vroeg in zijn invalidenwagen werd aangereden in Dinteloord. Het slachtoffer werd zwaargewond op straat achtergelaten. Waar de verdachte is aangehouden is niet bekend. Het gaat volgens de politie om de vermoedelijke veroorzaker van het ongeluk.

Hij kon zondag worden aangehouden dankzij een tip.

Het slachtoffer, een man van 55 uit Dinteloord, werd zondagochtend om kwart voor vijf door voorbijgangers op de Noordzeedijk in die plaats gevonden, dit ter hoogte van de Suiker Unie. Hij is daar volgens de politie aangereden en gewond achtergelaten. De man is zwaargewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht.

Het is volgens de politie niet duidelijk wanneer de aanrijding precies heeft plaatsgevonden en hoe lang de man dus op straat heeft gelegen.

Op de plek van het ongeluk vond de politie een spiegel van een Ford Focus in de kleur ‘moondust silver’ uit het bouwjaar 1998/1999. De politie ging vervolgens op zoek naar de auto en de bestuurder. De auto wordt in beslag genomen voor onderzoek.