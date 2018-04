Overvaller Phone House in Nuenen ook verdacht van overval telefoonwinkel in Best

De man wordt onder meer verdacht van de gewapende overval op The Phone House in Nuenen. (Foto: Sem van Rijssel)

BEST - De 35-jarige man die zaterdagavond werd aangehouden in verband met de overval die 's ochtends werd gepleegd bij The Phone House aan de Parkstraat in Nuenen wordt ook verdacht van een overval op een telefoonwinkel in Best.

Die overval in Best vond plaats op 10 april. Hier werd een medewerker bedreigd en werden meerdere mobiele telefoons buitgemaakt. Ook bij de overval in Nuenen werden zaterdagochtend verschillende telefoons meegenomen.

Vergelijkbare overvallen

De verdachte werd aangehouden in Roermond. In een huis in Eindhoven, waar de verdachte vaak verblijft, vond de politie een deel van de buit. De man is vastgezet. De politie onderzoekt of de man aan nog meer vergelijkbare overvallen kan worden gelinkt.