Concurrentie in de abortuswereld, kliniek in Eindhoven maakt zich zorgen

Saskia Capello, directeur van de abortuskliniek in Eindhoven is niet blij met de komst van een concurrent in Brabant.

EINDHOVEN - Je kind laten weghalen omdat je ongewenst zwanger bent. Het kan binnenkort waarschijnlijk ook in Den Bosch. Maar Saskia Capello, directeur van de abortuskliniek in Eindhoven is helemaal niet blij met de komst van een concurrent in Brabant. Ze vindt dat de minister in moet grijpen, maar die vindt dat niet nodig.

"Het zuiden wordt al uiterst goed bediend met de bestaande klinieken in Eindhoven en Roermond. Je kannibaliseert de bestaande klinieken door op relatief korte afstand een nieuwe kliniek te openen", meent Capello.

In Nederland is abortus sinds 1984 bij wet toegestaan. Iedereen die een abortuskliniek wil starten en aan de voorwaarden voldoet, krijgt een vergunning. De nieuwe abortuskliniek in Den Bosch voldoet aan de eisen. Capello: "Je moet je afvragen hoeveel klinieken ons land eigenlijk nodig heeft. In Nederland worden jaarlijks 30.000 abortussen gepleegd, de meeste in Zuid-Holland, Noord-Holland en Flevoland. Er is geen enkele reden waarom er in Brabant nog een kliniek bij zou moeten komen."

Met een extra kliniek zouden vrouwen wel meer keuzevrijheid krijgen en voor de kliniek met de beste recensies kunnen kiezen. Capello die naar eigen zeggen ook namens de branchevereniging spreekt, ziet dat anders. "Abortus wordt niet door de zorgverzekeringen betaalt, maar we krijgen geld van het ministerie van Volksgezondheid." Dat geld moet verdeeld worden over de verschillende locaties. "Als je inkomsten te ver teruglopen, moeten we gaan beknibbelen."