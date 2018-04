Bibi Damen (16) schrijft historie op circuit TT in Assen: 'Je ziet dat het niveau enorm hoog ligt'

ASSEN - Bibi Damen uit Waalwijk schrijft deze zondag geschiedenis op het circuit van de vermaarde TT in Assen. Ze rijdt als eerste vrouwelijke deelnemer een motorrace op WK-niveau in de Supersportklasse. En dat op 16-jarige leeftijd.

Damen was al blij met de wildcard die ze had gekregen voor de kwalificatiereeks van de World Superbike, maar daarin lukte het haar zaterdag niet zich te plaatsen voor de hoofdwedstrijd van zondag. "Dat was erg jammer, maar wel te begrijpen omdat dit mijn eerste wedstrijd op dit niveau was. De motor waarop ik reed - met een topsnelheid van 215 kilometer per uur -  was compleet nieuw voor me. Vrijdag reed ik hier voor het eerst op. Ik had geen test van tevoren. Ik kwam uiteindelijk twee tienden van een seconde tekort. Dat was heel erg zuur."

Groeien

Maar deze zondagochtend kreeg ze een nieuwe kans om zich te kwalificeren, tijdens de warming-up. En toen lukte het haar wel. "Ik was twee seconden binnen de tijd. Dat klinkt als heel nipt, maar is enorm ruim."

En dus komt haar droom uit: als eerste meisje een wedstrijd op WK-niveau rijden. "Je ziet dat het niveau enorm hoog ligt. Maar dit is wel waar ik volgend jaar naartoe wil. Dan is het heel mooi om deze ervaring mee te pakken, zodat ik weet waar ik naartoe moet groeien. Wanneer ik tevreden ben? Als ik tijdens de race meekan met de rest. Dan heb ik dit weekend goed afgesloten."

