Nichtje slachtoffer doorrijder Dinteloord: 'Niet menselijk om iemand zo achter te laten'

DINTELOORD - “Vreselijk. Niet menselijk om iemand zo voor dood achter te laten. Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar verleen eerste hulp of bel 112 en laat iemand niet zomaar achter.” Met deze woorden reageert Wendy Botermans op het feit dat haar oom (55) zondagochtend in Dinteloord werd aangereden en vervolgens op straat werd achtergelaten.

Haar oom ligt zwaargewond in het ziekenhuis in Rotterdam. Hij heeft volgens Wendy, die ook in Dinteloord woont, onder meer een nekwervel gebroken. “Ook liggen zijn hoofd en zijn benen open”, vertelt ze tegen onze verslaggever. Het is nu volgens haar wachten op wat er uit de MRI-scan komt.

Haar oom gaat volgens Wendy al dertig jaar op zijn driewieler naar de Bakkersmolen in Essen. En daar was hij zondagochtend vroeg ook naar op weg toen hij werd aangereden. De automobilist reed vervolgens door en liet haar oom in de woorden van Wendy ‘voor dood achter’.

'Geen geluk'

Als 5-jarig jongetje raakte haar oom gehandicapt na een ongeluk. “En nu gebeurt dit”, vertelt ze. “Hij heeft wat dat betreft niet veel geluk in zijn leven.” Wendy hoopt nu dat hij zo goed mogelijk zal herstellen van dit ongeluk. “Zodat hij zijn leven weer kan oppakken. Dat is nu het belangrijkste”, zegt ze. “En daar richten we ons als familie op.”

Tegen de verdachte die zondag werd opgepakt voor het ongeluk heeft ze eigenlijk niet zoveel te zeggen. “Ik hoop dat-ie zijn straf krijgt.” Maar dat vindt Wendy een zaak voor de politie. Zij is nu vooral bezig met haar oom.