'Doorrijder die gehandicapte aanreed zat al eerder dronken achter het stuur'

EINDHOVEN - De man (24) die in de nacht van zaterdag op zondag een 55-jarige gehandicapte in zijn invalidenwagen aanreed en er vandoor ging, zou al eerder zijn rijbewijs zijn kwijtgeraakt omdat hij dronken achter het stuur zat. Dat laat een bekende van hem aan Omroep Brabant weten.

"Ik heb gisteren nog met hem zitten drinken in Dinteloord", zegt hij. De jonge bestuurder zou dronken zijn geweest toen hij uit het café vertrok en het ongeluk tussen Dinteloord en Stampersgat veroorzaakte.

De politie bevestigt dat er alcohol in het spel is.

Normale jongen

"Ik ken hem redelijk, het is verder een normale jongen" aldus de bekende die onderdeel uitmaakt van dezelfde vriendengroep als de man.

Eerder ook al in de fout

Wel heeft de doorrijder al eerder problemen met de politie gehad. "Hij is zijn rijbewijs al eens kwijtgeraakt". Ook toen zou er sprake zijn geweest van alcoholgebruik in het verkeer.

Dit kan de politie niet aan Omroep Brabant bevestigen.

Bizar

De doorrijder is zaterdagnacht in zijn eigen auto vertrokken. Zondagochtend hoorde de bekende van de man het nieuws. "Het is bizar."