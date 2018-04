Voorzitter Tilburg Trappers wil in Duitsland promoveren

EINDHOVEN - Voorzitter Ron van Gestel van de Tilburg Trappers heeft er kleine oogjes van. Vrijdag kampioen geworden in de Duitse Oberliga, zaterdag gehuldigd in Tilburg en dus twee nachten gefeest en nauwelijks geslapen. Maar Van Gestel kijkt alweer vooruit naar het volgende doel: promoveren in Duitsland.

Zijn ambitie steekt de ijshockey-voorzitter niet onder stoelen of banken. ‘’We willen echt heel graag hogerop”, zegt hij in het Omroep Brabant-programma KRAAK. ‘’In Nederland ligt het niveau veel te laag. Dus doen we sinds 2015 in Duitsland mee. Als je ook daar drie jaar op rij kampioen wordt, is het voor iedereen beter dat we ook daar hogerop gaan.”

Statuutwijziging

Eenvoudig wordt dat niet. De Trappers spelen in Duitsland in de derde klasse. Normaal gesproken promoveert de kampioen, maar aan de tweede klasse mogen geen buitenlandse teams meedoen. Dat staat zo in de statuten.

En dus moeten die worden gewijzigd, vindt Van Gestel. ‘’Dit weekeinde hebben we daar in Hannover al over gesproken met de clubs. Die zeggen ook: jullie zijn een prachtige club en een prachtig team, maar jullie horen een klasse hoger thuis.”

Zo’n statuutwijziging zal niet zonder slag of stoot worden bereikt. ‘’Ik geloof niet dat dat voor komend seizoen al lukt”, toont Van Gestel zich realist. ‘’Maar als we deze zomer kunnen lobbyen en de afspraak kunnen maken dat we het seizoen erop kunnen promoveren, hebben we én een doel om naartoe te werken én tijd om onze organisatie daarop aan te passen.”