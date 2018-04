Porgy Franssen eert 'prachtige tijd van oorlog' met theatermusical over zijn gezin

EINDHOVEN - Veel Brabanders doet het muzikale gezin Franssen uit de jaren zeventig nog wel een belletje rinkelen, met name vanwege de muzikale optredens van het gezin. Een van de gezinsleden was Porgy Franssen. Hij ging verder als acteur, maar is zijn wortels niet vergeten.

“Ik doe sinds een paar jaar alleen nog maar waar ik zit in heb”, zegt Franssen in Omroep Brabant-talkshow KRAAK. En dus vult hij de zomer op met een eigen theatervoorstelling. En wel over zijn eigen familie. De voorstellng heet The Sound of Mucus, een weinig subtiele verwijzing naar The Sound of Music.

'Avondvullende optredens'

De familie Franssen kennen veel Brabanders nog wel. “Het was een hele indrukwekkende tijd voor ons. Als gezin traden we minimaal een keer per week avondvullend op. Dat was nogal wat. Dan ging je met z’n veertienen een auto in en papa bleef thuis. Hij had dan even rust.”

Huisvrouwenverenigingen, bejaarden, instellingen: iedereen die geld overhad voor een optreden van de Franssen kwam in aanmerking voor een optreden. Over zulke avonturen gaat de voorstelling, die vooral . “Het is heel leuk om alles nog een keer opnieuw te ervaren”, zeg Franssen.

Wat hij mensen wil meegeven? “De realiteit van wat een groot gezin was. Het was oorlog, teringherrie, ruzie, elkaar naar het leven staan, doktertje spelen met al je zussen. We willen een beeld geven van de realiteit, die ook prachtig was.” The Sound of Mucus speelt vanaf eind juni op theaterfestival De Parade in Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam.