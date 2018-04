Marianne Vos naar ziekenhuis na val tijdens Luik-Bastenaken-Luik

LUIK - Marianne Vos komt na Luik-Bastenaken-Luik via een omweg langs het ziekenhuis naar huis. De voormalige wereldkampioene viel zondag tijdens deze Belgische wielerklassieker. Vos liep een schouderblessure op en ze is uit voorzorg naar een ziekenhuis gebracht.

Een scan moet uitwijzen of de wielrenster uit Babyloniƫnbroek haar sleutelbeen heeft gebroken.

Er leek weinig aan de hand

Vos kwam ten val tijdens de afdaling voor Roche-aux-Faucons, ongeveer veertig kilometer voor de finish. Aanvankelijk leek er weinig aan de hand, maar na de koers werd besloten om naar het ziekenhuis te gaan. Het zit Vos dit jaar niet bepaald mee, al had ze vooraf heel veel zin in de laatste voorjaarsklassieker van 2018.











Ploegleider Blijlevens toch tevreden

Inmiddels is Vos door een aantal concurrentes voorbijgestreefd. Een van hen is Anna van der Breggen. Zij was ook in Luik de sterkste, net als vorig jaar toen deze heuvelklassieker voor vrouwen voor het eerst werd gereden. De olympisch kampioene en veelvraat won dit seizoen al Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen en de Waalse Pijl.



Sabrina Stultiƫns, de Helmondse ploeggenote van Vos bij WaowDeals Pro Cycling, eindigde in Luik als zesde. Ploegleider Jeroen Blijlevens uit Rijen was er tevreden mee, zoals hij ook opgetogen reageerde op het optreden van Pauliena Rooijakkers uit Asten-Heusden.