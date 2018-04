Blije biggen mogen voor het eerst de wei in [VIDEO]

HOOGELOON - Het is een bekend lentebeeld: koeien die vol enthousiasme de stal uitstormen omdat ze weer naar buiten mogen. Varkens van boerderij Den Elshorst in Hoogeloon mochten zondag ook weer lekker de frisse lucht in. De dieren waren eerst een beetje bang, maar uiteindelijk genoten ze van hun nieuwe onderkomen.

De biggen zijn nog maar drie maanden oud en mochten daarom nog niet eerder naar buiten. Nu zijn ze groot genoeg en is het tijd de weide te verkennen.

Het duurde even voordat de krulstaarten uit hun veilige schuur durven te komen, maar daarna begonnen de biggen meteen te wroeten. "Je ziet het staartje kwispelen, maar ze moeten nog wel even wennen. Over een weekje zullen ze hier vrolijk rondrennen", aldus boer Ben Bruurs.

Tekst gaat door onder video.





Biologische landbouw

De varkens zijn perfecte onkruidbestrijders en worden ingezet voor het beheer van de grond. Ze sporen bijvoorbeeld wormpjes op. Het land is dan klaar om mais in te zaaien. Als de aardappelen op een ander perceel in het najaar zijn geoogst, worden er 150 varkens op het aardappelland gezet. Zij eten dan de aardappels op die over zijn gebleven, zodat het aardappelland volgend jaar minder bewerkt hoeft te worden. Eigenlijk worden de varkens dus ingezet als biologische landmachines.