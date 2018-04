Steeds meer amateurs voetballen op zaterdag; zondag niet langer meer heilig

ROOSENDAAL - “Het is een tendens, die zich al jaren geleden heeft ingezet en als club kun je deze ontwikkeling niet negeren.” Voor Robert Hopstaken is het een logisch besluit wat zijn club, RSC Alliance in Roosendaal, onlangs heeft genomen. De honderdjarige amateurvoetbalvereniging speelt volgend seizoen alleen nog maar op zaterdag.

Alliance is in Brabant en daarbuiten niet de enige club, die hiervoor heeft gekozen. Steeds meer verenigingen laten de zondag als speeldag los. Ze verschuiven alle activiteiten naar de zaterdag waar de jeugd normaal gesproken bij de meeste clubs het alleenrecht heeft. De KNVB heeft dit bevestigd, nadat de NOS dit via een eigen onderzoek al had aangetoond.



'Wachtlijsten op zaterdag'

Het aantal seniorenteams op zondag nam de afgelopen vijf seizoenen met 9,5 procent af, terwijl op zaterdag een toename was te zien van 12,8 procent. “Bij sommige clubs zijn er wachtlijsten op zaterdag, terwijl op zondag de velden leeg zijn", aldus de woordvoerder van de KNVB. Een verklaring kan hij niet geven.



Hopstaken weet wel waarom de zondag niet meer zo in zwang is. “Het heeft te maken met de vergrijzing en het feit dat er steeds meer tweeverdieners zijn die op zondag samen andere dingen willen ondernemen. De zondag is niet langer meer heilig voor het amateurvoetbal.” En daarbij speelt het geloof geen rol. Consequenties heeft deze ‘cultuurshock’ wel, besefte ook het bestuur van Alliance. Toen het plan werd geopperd om de zondag te schrappen, is het eerst met de diverse elftallen, andere leden en oud-bestuursleden besproken voordat een definitieve beslissing zou worden genomen. Het bestuur ziet in de ingrijpende beslissing ‘de manier om onze schitterende club weer te laten groeien en bloeien!’, zo heeft het laten opnemen op de clubsite.



Overbelasting velden?

Met de maatregel hoopt het bestuur diverse vliegen in een klap te slaan: de binding versterken tussen jeugd en andere leden; het concentreren van al het vrijwilligerswerk op een dag en dus het inhaken op een maatschappelijke ontwikkeling. Maar is Hopstaken niet bang voor een overbelasting voor de velden waarvan nu al bij een aantal clubs sprake is? Angst kent hij niet, maar het is wel een van de 'randzaken' waarmee rekening zal worden gehouden. Als er meer clubs het voorbeeld van onder meer Alliance volgen, dan moet ook de KNVB in actie komen. Hopstaken: “Ik denk zelfs dat voor de bond hier een hele grote rol is weggelegd, die van voortrekker.”



Een woordvoerder van de bond laat al weten dat de KNVB met de tijd wil en zal meegaan. “Stilstand is immers achteruitgang. Wij kijken daarom samen met de clubs wat we hieraan kunnen doen", aldus de zegsman. Hij voegt eraan toe dat overwogen kan worden om wedstrijden naar vrijdagavond te verplaatsen en om soms op zaterdag, soms op zondag te gaan spelen. Een andere optie is het verschuiven van pupillenwedstrijden naar de zondagmiddag.