Warmste 22 april ooit afgesloten met regen en onweer [FOTO'S]

Joggers in stadspark Valkenberg in Breda. Foto: Henk Voermans.

EINDHOVEN - Lekker naar het stadsstrand of met korte broek joggen in het park. Opnieuw genoten Brabanders dit weekend volop van de zon. Met 26,5 graden (gemeten in De Bilt) was het zelfs de warmste 22 april ooit gemeten.

Het vorige record stond op 26,3 graden, gemeten in 2011. Aan het einde van de middag trokken onweersbuien het land in. Met name in Midden-Brabant ging het flink tekeer. Op verschillende plekken braken takken van bomen af die op de weg terechtkwamen. De zon en het noodweer leverden fraaie foto's op.