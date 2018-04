KNVB komt maandag veld keuren, FC Den Bosch vindt het maar niks

DEN BOSCH - De KNVB komt maandagmiddag het hoofdveld inspecteren van De Vliert, het stadion van FC Den Bosch. Het terrein werd afgelopen vrijdag afgekeurd, omdat het kunstgras kapot was. Hierdoor kon de ontmoeting met FC Emmen niet doorgaan.

Scheidsrechter Sander van der Eijk kon de veiligheid van de spelers niet meer garanderen, zo zei hij. De leiding van FC Den Bosch was het er niet mee eens, maar ze moest zich bij het besluit van de arbiter neerleggen. Het competitieduel met FC Emmen is voor maandag opnieuw vastgesteld.



'Scheidsrechter meer verstand van veld?'

Volgens Paul van der Kraan, directeur van FC Den Bosch, was uitstel totaal onnodig. “We hebben het veld zaterdag nog laten bekijken door het bedrijf dat het onderhoud verzorgt. Volgens de medewerker was er niks aan de hand, maar dat wisten we dus al. Zou de scheidsrechter er meer verstand van hebben? Dacht het niet.”



Volgens Van der Kraan is voor de wedstrijd van maandagavond een ander arbitraal kwartet aangesteld. Het is voor beide ploegen het voorlaatste competitieduel van het seizoen 2017-’18. De thuisclub kan zich nog plaatsen voor de playoffs om een plaats in de eredivisie. Van der Kraan houdt er overigens rekening mee dat de afgelasting een staartje krijgt. “Het is gebruikelijk dat bij het niet doorgaan van een wedstrijd de aanklager een vooronderzoek instelt”, klinkt het nuchter.