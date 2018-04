Brabantse verzamelkoorts: "Echte piratenknallers, daar ben ik trots op"

DEN BOSCH - De beste, de gekste en opvallendste verzamelaars van Nederland komen uit Brabant. Afgelopen weekend mochten zij hun bijzondere collectie laten zien in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Het evenement, verzamel

Op het slotevenement van het programma mochten de beste tien verzamelaars een deel van hun collectie laten zien in het Spoorwegmuseum. Opvallend daarbij was dat het merendeel van de verzamelaars afkomstig was uit onze provincie.



Zeep, zeep en nog eens zeep

Elvera Geurts uit Valkenswaard mocht een klein deel laten zien van haar collectie van 27-duizend stukjes zeep. Een verzameling die door het programma nog omvangrijker is geworden. “Door het programma heb ik er 15-duizend stukjes zeep bij gekregen”, zegt Elvera schaterlachend. Het topstuk van haar collectie? “Nou da’s niet zo moeilijk hoor, ik heb mezelf ook in zeep.”



Gert-Jan uit Standdaarbuiten is trots op zijn collectie piratenmuziek. Op de afsluitende manifestatie in Utrecht mag hij regelmatig de topstukken uit zijn collectie laten horen. “Echte piratenknallers, daar ben ik heel trots op.” Gert-Jan heeft er thuis meer dan tienduizend staan. Joost Dirkx uit Tilburg, die de afgelopen tijd veel in het nieuws was met zijn Darth Vader pak, exposeert in Utrecht met veel schaalmodellen uit de serie.



Ezeltje .....

Letterlijk het hoogtepunt qua hoogte is het Efteling model van Ezeltje Strekje. De ezel is nagebouwd door Eftelingverzamelaar Jordi van Veldhoven uit Nieuwkuijk. Samen met zijn broer laat hij stukken zien uit de Mini Efteling, maar ook een moer van de oude Python. “Daar zijn verzamelaars helemaal wild van”, zegt Van Veldhoven. Om de Brabantse gezelligheid in Utrecht te verhogen demonstreert hij met liefde dat zijn nagebouwde Ezeltje Strekje het ook echt doet. “Je gooit er vijftig cent in en dan gaat de ezel poepen.”



