Bijen tellen in Brabant is succes in de dorpen, honderden deelnemers

TILBURG - Tijdens de eerste Nationale Bijentelling hebben meer dan 3000 mensen dit weekeinde in totaal ruim 30.000 bijen geteld in hun tuin of op hun balkon. Tweederde van deze bijen waren wilde bijen, constateert de organisatie. Er werd onder meer geteld in Reusel, Oirschot, Hilvarenbeek. Zundert, Bergeijk, Goirle, Tilburg, Oisterwijk, Zundert, Alphen-Chaam, Asten, Helmond, Gemert, Cuijk en Stiphout.

De deelnemers telden een half uur lang alles wat er zoemde in hun tuin. Met behulp van een bijengidsje konden de verschillende bijen worden vastgesteld.

Een bij is toch een bij denkt u (Maja de Bij uitgezonderd)? Helemaal niet. Volgens de organisatie zijn er rond deze tijd van het jaar twintig soorten wilde bijen te vinden, waaronder het vosje, roodgatje, de tuinhommel en de bijvlieg.

De gedomesticeerde honingbij werd het meest geteld, gevolgd door de rosse metselbij en de aardhommel. Ook drie andere hommelsoorten werden veel geteld.



De telling is een initiatief van Nederland Zoemt, een project van LandschappenNL, Natuur & Milieu, IVN en Naturalis. De organisaties maken zich zorgen over de wilde bij en willen graag weten waar ze zich ophouden. De helft van de bijna 360 soorten is bedreigd.