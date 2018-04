Medewerker hengelsportzaak zet auto van inbrekers klem, mannen met bivakmutsen op de vlucht

TILBURG - Bij hengelsportzaak Raven aan de Ringbaan Oost in Tilburg is zondag op klaarlichte dag ingebroken. Drie mannen met bivakmutsen braken de rolluiken open.

Een medewerker van de winkel ontving rond kwart over zes een melding van de inbraak en ging direct kijken, bevestigt de politie zondagavond. De vrouw zag een zwarte Audi voor de deur staan, vertrouwde het niet en zette de wagen met haar eigen auto klem.

Toen de vrouw vervolgens hulp wilde halen kregen de inbrekers door dat hun vluchtauto was klemgezet. De mannen sloegen daarom de ruit van de auto van de medewerker in en verplaatsten haar auto.





Brutaal

Woordvoerder van de politie Rob Luijten zegt dat nog niet duidelijk is of het gaat om een ‘normale’ inbraak of dat er meer achter de diefstal zit. Dat zal onderzoek moeten uitwijzen. “Maar het valt wel op als je overdag een rolluik open breekt", zegt hij. “Wij merken steeds vaker: hoe brutaler hoe meer succes."

De politie is nog op zoek naar de daders. Er is een Burgernetmelding uitgegaan en daarop zijn enkele tips binnen gekomen. De vluchtauto is inmiddels aangetroffen. Wat de mannen hebben buitgemaakt is niet bekend.

De hengelsportzaak heeft vier vestigingen in Nederland en is in de visserswereld een begrip.