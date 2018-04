Aart Schoones breekt ruggenwervel tijdens truckrace in Marokko

Aart Schoones over de rally in Marokko: 'Zwaarte en variatie is vergelijkbaar met Dakar' (foto: archief).

SAIDA - Aart Schoones uit Heesch heeft tijdens de Morocco Desert Challenge een ruggenwervel gebroken. Dit gebeurde donderdag bij een crash in de duinen van Merzouga. De vrachtwagen van Schoones werd hierbij zo beschadigd dat het team-Schoones de strijd moest staken.

De klap kwam hard aan bij de equipe van de trucker uit Heesch, zeker toen bij onderzoek in een ziekenhuis bleek dat Schoones een ruggenwervel had gebroken. De manschappen wachten in Saida op het sein om terug te kunnen keren naar Nederland. Zij vormden een van de zes Brabantse teams die deelnamen aan de, naar wordt gezegd, op een na zwaarste woestijnrally.



Kneuzingen en spierpijn

Navigator Gert-Jan Schoones en monteur Enrico van der Donk hielden aan het ongeluk kneuzingen en flinke spierpijn over. Aart is nog in Marokko en wacht op het moment dat hij naar Nederland kan vliegen. De repatriëring verloopt echter moeizaam.



Schoones is een zeer ervaren chauffeur. Hij nam eerder dit jaar deel aan ‘Dakar’. Volgens hem zijn de twee evenementen met elkaar te vergelijken, “maar”, zo zei hij van tevoren ook tegen Omroep Brabant, “het grote voordeel van Marokko is dat je van bivak naar bivak rijdt. Je finisht en je bent gelijk in het bivak. Dus heb je meer tijd om te sleutelen en uit te rusten.”

De start van de wedstrijd door Marokko was op 14 april in Plage Blanche, een badplaats in het zuiden van dit Afrikaanse land. De finish was zondag in Ouida.