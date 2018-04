Verdachte voor tweede keer opgepakt in moordzaak Bredase autohandelaar Peter van der Linde

BREDA - De politie heeft zondagavond een man aangehouden in de liquidatiezaak van de Bredase autohandelaar Peter van der Linde (60). Het gaat om een 35-jarige man uit Sint Willebrord, die al eerder werd aangehouden maar afgelopen oktober weer op vrije voeten kwam wegens gebrek aan bewijs. Het is de tweede keer in deze zaak dat de politie een verdachte opnieuw aanhoudt nadat hij eerder was vrijgelaten.

Peter van der Linde kwam op vrijdagavond 6 januari 2017 om het leven na een schietpartij op de Lunetstraat in Breda. Het slachtoffer was die avond op een feestje in cafe ’t Hoekske aan het Dijkplein geweest. Toen hij naar buiten liep om te worden opgehaald door zijn vrouw, werd hij onder vuur genomen. Hij stierf op straat.

De verdachte uit Sint Willebrord mocht van de officier van justitie weer worden opgepakt, omdat er ‘nieuwe feiten en omstandigheden bekend zijn geworden’, aldus de politie in een persbericht.

Meerdere verdachten opgepakt en vrijgelaten

Er zijn meerdere verdachten opgepakt in de moordzaak. Een 44-jarige man uit Sprundel zit sinds 16 maart 2017 in voorlopige hechtenis. Een 42-jarige man uit Etten-Leur werd 11 april eveneens voor de tweede keer aangehouden in verband met nieuw bewijs. Zijn eerste aanhouding was op 17 mei 2017 in de Penitentiaire Inrichting in Grave, maar twee dagen later kwam hij weer vrij.

