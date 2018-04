Schietpartij op woonwagenkamp in Eindhoven

EINDHOVEN - Aan de Welschapsedijk in Eindhoven is zondagavond een schietpartij geweest. Het incident vond plaats op een woonwagenkamp langs de weg. Volgens de politie is niemand gewond geraakt.

De melding kwam rond halftwaalf 's avonds binnen. Een fotograaf ter plaatse zegt dat er veel politie in kogelwerende vesten aanwezig is.

Raam vernield

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er in ieder geval een raam van een woning is vernield. Momenteel wordt door de forensische recherche gezocht naar sporen. Ook wordt buurtonderzoek gedaan.